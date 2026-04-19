В суде №2 района Байтерек рассмотрели дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

У местного жителя во время оперативных мероприятий нашли и изъяли два патрона 12 калибра для охотничьего ружья. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

В суде мужчина полностью признал вину и попросил не наказывать его строго.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП с конфискацией. Однако суд учёл его материальное положение, признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств и снизил штраф на 30%.

В итоге мужчину признали виновным и назначили штраф в 60 550 тенге. Постановление пока не вступило в законную силу.