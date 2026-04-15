Горячее водоснабжение приостановят из-за реконструкции тепловых сетей.

Заместитель генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов сообщил об этом 14 апреля на общественных слушаниях.

- В городе готовятся к реализации трёх проектов в рамках нацпроекта. Один из ключевых - реконструкция внутриквартальных сетей в микрорайоне Строитель. Проект уже разработан. Работы затронут район Детского сада, Ремзавода и Затон Чапаева. Подрядчиком выступит ТОО "АлматыИнжСтрой KZ". Стоимость проекта составила 1,6 миллиарда тенге, - пояснил Камешов.

По его словам, с 20 апреля подрядчик приступит к демонтажу. Завершить работы планируют до 1 сентября. На это время часть города останется без горячей воды.

Помимо этого, в рамках нацпроекта запланирована реконструкция тепломагистралей: от улицы Темира Масина до улицы Жунисова, а также в районе ограждения ТЭЦ по улице Гагарина.