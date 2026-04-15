В рамках рабочей поездки в Атыраускую область министр просвещения Жулдыз Сулейменова провела встречу с педагогами и ответила на их вопросы.

Глава ведомства посетила школу "Келешек мектебі" и ознакомилась с её работой. По данным Региональной службы коммуникаций, особое внимание на встрече уделили повышению качества образования.

В ходе встречи министр рассказала, что в системе образования пересмотрят количество учебных часов и содержание предметов естественно-математического направления, а также изменения коснуться учебной программы начальных классов.

Планируется введение предмета "Основы Конституции" в 5–7 классах, предмета "Закон и порядок" в 8–9 классах, а также обязательное изучение "Основ права" в 10–11 классах. Для оценки знаний и повышения грамотности учащихся вновь вернут изложения, сочинения и диктанты.

Также Жулдыз Сулейменова сообщила, что качество образования в регионе улучшилось и достигло 55,5% за последние четыре года. В 2025–2026 учебном году более 300 школьников стали призёрами республиканских олимпиад, 27 - международных. По её словам, работа в сфере образования в регионе ведётся системно.