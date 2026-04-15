Суд №2 Уральска рассмотрел спор между жительницей города и фитнес-сервисом.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, женщина купила годовой абонемент через мобильное приложение банка за 169 990 тенге. Позже сервис аннулировал его в одностороннем порядке и не вернул деньги за неиспользованный период. Недовольная таким решением клиентка обратилась в суд.

В компании объяснили это нарушениями со стороны клиентки. Она передавала логин и пароль третьим лицам, а также несколько раз сканировала QR-код для входа в клуб вне здания.

В суде выяснилось, что при покупке абонемента стороны заключили договор - пользователь принял условия публичной оферты. В них прямо указано, что при серьёзных нарушениях абонемент могут аннулировать без возврата денег.

Фитнес-сервис представил доказательства, в том числе скриншоты из системы, подтверждающие нарушения. При этом сама истица не смогла доказать, что пользовалась абонементом без нарушений или что действия компании были незаконными.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска. Решение уже вступило в законную силу.