Аналитики подвели итоги зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в марте 2026 года.

По данным Бюро нацстатистики, в марте 2026 года было зарегистрировано 28 493 сделки купли-продажи жилья. По сравнению с февралем их количество увеличилось на 3,9%. Лидерами остаются Алматы, Астана и Карагандинская область.

В ЗКО таких сделок было 742. В Атырауской области - 825, в Актюбинской - 954. Лидером на западе по количеству сделок стала Мангистауская область - 1204.

Меньше всего жилье покупали и продавали в Костанайской области и области Улытау.

Продажа и покупка квартир также увеличилась, в марте совершено 22 542 сделки. Чаще покупают и продают однокомнатные квартиры, их продали 8 510. Частные дома стали покупать реже: в марте продали всего 5 951.