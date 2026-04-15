В Акжайыкском районном суде рассмотрели дело о возврате денег, полученных как неосновательное обогащение.

История началась с мошенничества. Как рассказали в пресс-службе суда ЗКО, женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками курьерской службы и Национального банка и убедили оформить кредиты сразу в нескольких банках. Под их давлением она перевела крупную сумму. Позже поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Проверка показала, что почти пять миллионов тенге поступили на счёт другого человека. При этом никаких договоров или других оснований для перевода между ними не было.

Ответчик в суде вину не признал. Он заявил, что сам оказался обманутым. По его словам, знакомый попросил оформить банковскую карту на его имя, а затем получил к ней доступ и пользовался ею. Мужчина утверждал, что не знал о движении крупных сумм по счёту. Однако он подтвердил, что сам прошёл биометрическую идентификацию и открыл карту через мобильное приложение.

Суд встал на сторону истицы. Там отметили, что счёт оформлен на ответчика и именно на него поступили деньги. Значит, именно владелец счёта обязан их вернуть - независимо от того, кто фактически пользовался картой. В итоге суд обязал ответчика вернуть 4,9 миллиона тенге.

Отдельно в суде обратили внимание на распространённую схему мошенничества. Злоумышленники представляются "брокерами", "инвесторами" или "финансовыми помощниками" и предлагают лёгкий заработок. В процессе они просят оформить банковские карты, передать реквизиты, коды или доступ к приложениям.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.