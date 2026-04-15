В Атырау после проливного дождя активно проводятся работы по откачке воды. За ночь 15 апреля в городе выпало 24 мм осадков при среднемесячной норме 17 мм, что составляет почти полуторамесячный объём.

- Всего к работам привлечено 40 единиц вакуумной техники, с помощью которой откачано 6450 кубических метров дождевой воды. Организовано круглосуточное дежурство. От жителей обработано 109 заявок, участки скопления воды поэтапно очищаются, - сообщили в Региональной службе коммуникаций.

Коммунальные службы продолжают работы в круглосуточном режиме: ведётся очистка улиц и территорий социальных объектов, а также отработка заявок от жителей.