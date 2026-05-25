В Казахстане объявили планы по набору срочников в Нацгвардию в рамках весенней кампании.

22 мая стартовал весенний призыв в Национальную гвардию МВД РК, который продлится до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. За это время ряды войск правопорядка пополнят около 7 тысяч новобранцев, а офицеры ведомства уже ведут отбор призывников в 17 областях и 3 мегаполисах страны.

Для молодых людей и их семей эта кампания определяет географию службы на ближайший год. Большинство новобранцев направят в патрульные воинские части для охраны улиц, обеспечения безопасности на массовых мероприятиях и дежурства на стратегических объектах. Особое внимание традиционно уделят крупным центрам с высокой интенсивностью событий - Астане, Алматы и Туркестану.

Срочники составят основу ежедневных пеших и автомобильных нарядов, которые работают в тесной связке с гражданской полицией. Командование подчеркивает, что служба в таких подразделениях требует высокой дисциплины, так как солдаты постоянно находятся в прямом контакте с населением и первыми реагируют на любые инциденты.

Сейчас гвардейцы обеспечивают безопасность в 21 городе Казахстана, где ежедневно на дежурство заступают более 9 тысяч военнослужащих. С начала 2026 года патрули уже пресекли тысячи правонарушений, изъяли около 30 единиц оружия, а также регулярно помогали жителям возвращать утерянные телефоны и находить потерявшихся детей.