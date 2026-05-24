В Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, солнце прогреет воздух до 30 градусов.

По данным сайта world-weather.ru, 25 мая в Уральске ожидается погода без осадков. Ночью температура воздуха опустится +16 градусов, днём солнце прогреет воздух до +30 градусов.

В Атырау будет преимущественно облачно, но без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов, днём ожидается жаркая погода до +33 градусов.

В Актобе синоптики обещают облачную погоду. Ночью +14 градусов, днем +29 градусов.

В Актау местами пройдёт сильный дождь. Ночью преимущественно облачно, температура воздуха составит +19 градусов, днём +24 градусов.