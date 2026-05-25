Сейчас жильцы сами решают, кто будет обслуживать дом, куда тратить деньги и какие работы делать в первую очередь. Эксперты Krisha.kz рассказали, как всё устроено.
Что изменилось с КСК
У них сменился статус. Теперь КСК официально не управляют домами, а работают как субъекты управления - обслуживающие компании.
Как отказаться от КСК
Нужно провести собрание жильцов. За новое решение должны проголосовать 51% собственников. Решение оформляют в протоколе с подписями жильцов.
После собрания:
уведомляют КСК о выходе;
отправляют документы в жилищную инспекцию.
Что выбрать вместо КСК
Есть два варианта.
ОСИ - объединение жильцов одного дома. У дома появляются:
свой председатель;
свои счета: текущий и сберегательный;
свой бюджет на ремонт и обслуживание.
Председателя выбирают из числа собственников на три года.
НСУ - совместное управление домом.
Подходит для небольших домов - до 36 квартир. Жильцы управляют домом сами.
Если выбирают ОСИ, его нужно зарегистрировать через ЦОН и открыть счета на дом.
При НСУ юрлицо и счета не нужны.
Если жильцы ничего не выбрали, акимат может временно назначить управляющую компанию.
После образования ОСИ или НСУ жильцы могут нанять управляющую компанию, в том числе КСК. Но важно, что наём - только по специальному договору на обслуживание.
КСК должны пройти перерегистрацию
Все действующие КСК обязаны пройти перерегистрацию до 16 июля. Если этого не сделать, их могут закрыть.
Важно: председатель КСК должен быть собственником квартиры или нежилого помещения в одном из обслуживаемых домов.
Жильцам стоит проверить:
кто официально обслуживает дом;
есть ли отдельные счета и отчёты;
прошёл ли их КСК перерегистрацию.
Теперь управляющие обязаны отчитываться
Неважно, как называется управление домом: ОСИ, КСК или управляющая компания. Все обязаны:
открывать счета на дом;
показывать расходы;
предоставлять ежемесячные и годовые отчёты.
Отчёты должны публиковать в чатах дома, приложениях, на досках объявлений или другим доступным для людей способом.
Важно: это должны быть не просто цифры для галочки. Есть утверждённые формы отчётов с перечнем работ и суммами.
Если отчётов нет или счета не открыты, предусмотрены штрафы:
первое нарушение - 50 МРП, 216 250 тенге;
повторное в течение года - 100 МРП, 432 500 тенге.
В 2026 году 1 МРП - 4325 тенге.
Отработкой жалоб занимаются жилищные инспекции.