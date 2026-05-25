Если вам надоели непонятные траты, плохая уборка и вечные недоделки в доме, от КСК можно отказаться.

Сейчас жильцы сами решают, кто будет обслуживать дом, куда тратить деньги и какие работы делать в первую очередь. Эксперты Krisha.kz рассказали, как всё устроено.

Что изменилось с КСК

У них сменился статус. Теперь КСК официально не управляют домами, а работают как субъекты управления - обслуживающие компании.

Как отказаться от КСК

Нужно провести собрание жильцов. За новое решение должны проголосовать 51% собственников. Решение оформляют в протоколе с подписями жильцов.

После собрания:

уведомляют КСК о выходе;

отправляют документы в жилищную инспекцию.

Что выбрать вместо КСК

Есть два варианта.

ОСИ - объединение жильцов одного дома. У дома появляются:

свой председатель;

свои счета: текущий и сберегательный;

свой бюджет на ремонт и обслуживание.

Председателя выбирают из числа собственников на три года.

НСУ - совместное управление домом.

Подходит для небольших домов - до 36 квартир. Жильцы управляют домом сами.

Если выбирают ОСИ, его нужно зарегистрировать через ЦОН и открыть счета на дом.

При НСУ юрлицо и счета не нужны.

Если жильцы ничего не выбрали, акимат может временно назначить управляющую компанию.

После образования ОСИ или НСУ жильцы могут нанять управляющую компанию, в том числе КСК. Но важно, что наём - только по специальному договору на обслуживание.

КСК должны пройти перерегистрацию

Все действующие КСК обязаны пройти перерегистрацию до 16 июля. Если этого не сделать, их могут закрыть.

Важно: председатель КСК должен быть собственником квартиры или нежилого помещения в одном из обслуживаемых домов.

Жильцам стоит проверить:

кто официально обслуживает дом;

есть ли отдельные счета и отчёты;

прошёл ли их КСК перерегистрацию.

Теперь управляющие обязаны отчитываться

Неважно, как называется управление домом: ОСИ, КСК или управляющая компания. Все обязаны:

открывать счета на дом;

показывать расходы;

предоставлять ежемесячные и годовые отчёты.

Отчёты должны публиковать в чатах дома, приложениях, на досках объявлений или другим доступным для людей способом.

Важно: это должны быть не просто цифры для галочки. Есть утверждённые формы отчётов с перечнем работ и суммами.

Если отчётов нет или счета не открыты, предусмотрены штрафы:

первое нарушение - 50 МРП, 216 250 тенге;

повторное в течение года - 100 МРП, 432 500 тенге.

В 2026 году 1 МРП - 4325 тенге.

Отработкой жалоб занимаются жилищные инспекции.