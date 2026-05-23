За год затраты казахстанцев на ремонт, бензин и парковки взлетели до рекордных значений. Однако ценовой удар распределился по стране неравномерно: на западе инфляция ударила по водителям слабее всего.

Казахстанские автовладельцы сталкиваются с резким скачком цен на содержание личного транспорта. Как подсчитали аналитики Energyprom, только техническое обслуживание машин подорожало на 17,5%. Однако на фоне пугающего общенационального роста жителям Западно-Казахстанской области удаётся экономить - именно в нашем регионе цены на автоуслуги растут медленнее всего.

Рынок автосервиса в стране переживает настоящий бум, который сильно бьёт по кошелькам водителей. Только за первые четыре месяца 2026 года казахстанцы оставили в автомастерских более 104 миллиардов тенге - всего пять лет назад эта сумма была в три с половиной раза меньше. Мастера фиксируют рост выручки каждый месяц, а пик ремонтов традиционно ожидается к концу года.

Причём автомобильная инфляция ударила по регионам неравномерно. Сильнее всего финансовую нагрузку ощутили автовладельцы в Павлодарской области, где расходы взлетели почти на 26%, а также в Астане, Кызылорде и Алматы.

На этом фоне Западно-Казахстанская область выглядит "островком стабильности": в ЗКО зафиксирован самый низкий по стране показатель удорожания - всего 10,9%. В тройку регионов с наиболее щадящими ценами также вошли Актюбинская и Атырауская области.

Стоит учесть, что ценники переписали не только станции техобслуживания. Заправка автомобиля теперь обходится в среднем на 16% дороже, чем годом ранее. Но самый сильный удар пришёлся на сопутствующие услуги: уроки вождения, аренда парковочных мест, прохождение техосмотра и государственные пошлины взлетели в цене сразу на 28%.

Главной причиной растущих трат эксперты называют стремительное старение казахстанского автопарка. Возрастные машины требуют постоянного внимания, частой замены запчастей и регулярной диагностики. В итоге собственный автомобиль постепенно превращается из обычного средства передвижения в серьёзную статью расходов для семейного бюджета.