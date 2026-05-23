В Уральске продолжается подготовка к строительству нового моста через реку Чаган в сторону микрорайона Акжайык. Проект уже активно обсуждается горожанами, и у многих возникают вопросы ‒ что именно сейчас происходит, когда начнется стройка и как это повлияет на город.

Сегодня проект находится на подготовительном этапе. Основное строительство еще не стартовало: ведется оформление необходимых документов, обновляется проектная документация и готовится строительная площадка.

Как поясняют специалисты, это стандартная процедура для крупных инфраструктурных объектов. Ранее проект моста уже разрабатывался в 2019 году, однако за прошедшее время документация потребовала актуализации с учетом новых технических требований и развития самого микрорайона.

Сам мост необходим прежде всего для удобной транспортной связи с Акжайыком. Сейчас жители района вынуждены пользоваться объездными дорогами, что увеличивает нагрузку на городскую сеть и время в пути. Между тем микрорайон продолжает активно расти: уже введены в эксплуатацию девять жилых домов, а в перспективе здесь планируется масштабная жилая застройка.

Проект предусматривает не только строительство самого мостового перехода, но и развитие новой дорожной инфраструктуры ‒ четырехполосной магистрали протяженностью около четырех километров.

Отдельное внимание уделяется экологическим вопросам. На текущий момент вырубка деревьев не производится ‒ сначала должны быть завершены все согласования и получены разрешительные документы.

Кроме того, предусмотрены компенсационные посадки новых деревьев рядом с территорией строительства. Места для будущего озеленения планируется определить после дополнительных обсуждений с экологической общественностью.

Экологическая экспертиза также пока продолжается. После получения положительного заключения будут завершены дальнейшие процедуры по земельным вопросам и реализации проекта.

Вопрос размещения моста ранее рассматривался в рамках общественных обсуждений генерального плана Уральска. Согласно официальной информации, проект получил поддержку по итогам слушаний, состоявшихся 6 декабря 2025 года.

Финансирование проекта предусмотрено из местного и республиканского бюджетов. Работы планируется реализовать по EPC-модели ‒ это формат "под ключ", когда одна компания отвечает за весь цикл работ: от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Такой подход позволяет упростить координацию и повысить ответственность за итоговый результат.

Подрядчиком проекта выступает опытная дорожно-строительная компания "Казахдорстрой".

Для города новый мост ‒ это прежде всего вопрос будущего развития Уральска. По мере роста новых районов нагрузка на транспортную инфраструктуру будет только увеличиваться, поэтому подготовка подобных проектов начинается заранее и проходит в несколько этапов ‒ с техническими, экологическими и общественными согласованиями.