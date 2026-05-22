Их количество возросло на 21%

В ЗКО снизился общий уровень преступности, однако количество убийств, грабежей и поножовщин продолжает расти. Об этом стало известно на заседании Координационного совета под председательством прокурора ЗКО Нурбека Уласбекулы, где обсуждали реализацию проекта "Безопасный регион".

Как сообщил заместитель прокурора области Азамат Сатбаев, с начала года уровень преступности в регионе снизился на 18,6% - с 1713 до 1394 фактов. В рамках проекта "Безопасный регион" в области осветили 52 улицы и 29 дворов, а также установили 300 камер видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта.

Главная цель проекта - устранение условий, способствующих преступности: тёмных улиц, заброшенных зданий, стихийных свалок и других опасных мест. Для этого Уральск разделили на 10 секторов и создали восемь рабочих групп с участием прокуратуры, полиции и акимата.

Несмотря на положительную динамику, в прокуратуре отметили ряд тревожных тенденций. Так, количество убийств выросло на 40%, грабежей - на 17,6%, изнасилований - на 42,9%, а число преступлений с применением ножей увеличилось на 21%. Только в увеселительных заведениях с начала года произошло 32 преступления.

Особое беспокойство вызывает подростковая преступность. Хотя официально показатель снизился, в прокуратуре считают, что профилактическая работа в школах ведется недостаточно эффективно.

Также в регионе сохраняется сложная ситуация со скотокрадством. Число краж скота выросло почти на 45%, особенно в южных районах области. Основной причиной называют бесконтрольный выпас животных и позднее обращение владельцев в полицию.

Отдельно на совете подняли проблему аварийности на дорогах. С начала года в ДТП пострадали 424 человека, ещё 10 погибли. Наиболее опасными участками остаются трассы в сторону Атырау и Актобе, а в Уральске - проспект Абулхаир хана, улицы Шолохова и Жангир хана.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев заявил, что безопасность жителей должна стать общей задачей для госорганов, бизнеса и самих жителей. Он подчеркнул, что в регионе продолжат устанавливать камеры, освещение и благоустраивать населенные пункты.

Вместе с тем в области остаются нерешёнными инфраструктурные проблемы. По данным прокуратуры, в регионе насчитывается около 1490 неограждённых трансформаторов. За последние пять лет жертвами таких объектов стали четверо детей, в том числе в Бокейординском районе в 2026 году.

По итогам заседания правоохранительным органам и акиматам дали конкретные поручения по усилению профилактики преступности и повышению безопасности в регионе.