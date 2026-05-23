В Западно-Казахстанской области подвели первые итоги работы новой административной меры.

Департамент полиции ЗКО провел мониторинг того, как в регионе исполняются судебные постановления об обязательных общественных работах. Как выяснилось, такой альтернативный вид наказания с момента его внедрения получили уже более 250 местных жителей.

-Эта норма действует в Казахстане с сентября 2025 года. На сегодняшний день суды могут назначить общественный труд вместо привычных штрафов или арестов по 11 статьям Кодекса об административных правонарушениях, - отметили в ведомстве.

Чаще всего на благоустройство улиц и уборку территорий отправляют за мелкое хулиганство, дебоширство или нарушение общественного порядка. В полиции подчеркивают, что общественные работы - это не просто способ принудительного труда, а эффективная воспитательная мера.