Многие жильцы не понимают, куда уходят деньги, которые они ежемесячно платят по квитанциям. Частая причина - КСК и ОСИ не дают отчётов или не дают полной картины.

По закону управляющие обязаны отчитываться регулярно. Если они этого не делают, им грозит штраф до 400 тысяч тенге.

Кrisha.kz разобралась, какие отчёты должны получать жильцы и как их добиться.

Как должны отчитываться КСК и ОСИ

Председатели КСК, ОСИ и управляющие компании обязаны давать два вида отчётов (ст. 46 закона "О жилищных отношениях"):

ежемесячный: до 20-го числа следующего месяца;

годовой: до 1 апреля следующего года.

Где их искать:

на доске объявлений в доме;

в домовых чатах;

в приложениях или рассылках.

Главное правило - отчёты должны быть доступны всем жильцам: на досках объявлений, в чате дома, в удобном приложении.

Как выглядят отчёты

Это не должны быть формальные отписки или ничего не говорящие цифры в чате дома. Есть типовые формы отчётов. Это документы с таблицами, перечнем услуг и точными суммами.

Что должно быть в ежемесячном отчёте:

остатки денег на счетах;

долги жильцов;

все поступления и расходы: уборка, лифты, ремонт, коммуналка, инвентарь, зарплата сотрудников КСК.

Что должно быть в годовом отчёте:

сколько собрали и потратили за год;

остатки на начало и конец года;

долги жильцов;

сравнение план/факт;

акты выполненных работ.

В конце каждого отчёта должны стоять подписи бухгалтера, председателя и совета дома.

Что делать, если отчётов нет

Если отчётов нет или присылают отписки, можно жаловаться в жилищную инспекцию. Подавать жалобу нужно через сайт e-Otinish:

Авторизуйтесь с ЭЦП. Выберите:

- кодекс: административный;

- тип обращения: жалоба.

Укажите госорган: жилинспекция. Опишите проблему, укажите адрес дома и название КСК/ОСИ. Подпишите ЭЦП.

Какие штрафы грозят

С сентября 2025 года для управляющих ввели штрафы за отсутствие отчётов:

50 МРП (216 тысяч тенге), если отчёта нет;

100 МРП (432,5 тысяч тенге) -при повторном нарушении.

Штрафы управляющие теперь платят из своего кармана. Со счёта дома брать нельзя.

Отчёты - главный инструмент финансового контроля в каждом доме. Когда отчёты есть, вы понимаете, за что вы платите, и можете требовать результат. Если отчётов нет - деньги дома бесконтрольны.