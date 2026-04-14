По закону управляющие обязаны отчитываться регулярно. Если они этого не делают, им грозит штраф до 400 тысяч тенге.

Кrisha.kz разобралась, какие отчёты должны получать жильцы и как их добиться.

Как должны отчитываться КСК и ОСИ

Председатели КСК, ОСИ и управляющие компании обязаны давать два вида отчётов (ст. 46 закона "О жилищных отношениях"):

  • ежемесячный: до 20-го числа следующего месяца;

  • годовой: до 1 апреля следующего года.

Где их искать:

  • на доске объявлений в доме;

  • в домовых чатах;

  • в приложениях или рассылках.

Главное правило - отчёты должны быть доступны всем жильцам: на досках объявлений, в чате дома, в удобном приложении.

Как выглядят отчёты

Это не должны быть формальные отписки или ничего не говорящие цифры в чате дома. Есть типовые формы отчётов. Это документы с таблицами, перечнем услуг и точными суммами.

Что должно быть в ежемесячном отчёте:

  • остатки денег на счетах;

  • долги жильцов;

  • все поступления и расходы: уборка, лифты, ремонт, коммуналка, инвентарь, зарплата сотрудников КСК.

Что должно быть в годовом отчёте:

  • сколько собрали и потратили за год;

  • остатки на начало и конец года;

  • долги жильцов;

  • сравнение план/факт;

  • акты выполненных работ.

В конце каждого отчёта должны стоять подписи бухгалтера, председателя и совета дома.

Что делать, если отчётов нет

Если отчётов нет или присылают отписки, можно жаловаться в жилищную инспекцию. Подавать жалобу нужно через сайт e-Otinish:

  1. Авторизуйтесь с ЭЦП.

  2. Выберите:

- кодекс: административный;

- тип обращения: жалоба.

  1. Укажите госорган: жилинспекция.

  2. Опишите проблему, укажите адрес дома и название КСК/ОСИ.

  3. Подпишите ЭЦП.

Какие штрафы грозят

С сентября 2025 года для управляющих ввели штрафы за отсутствие отчётов:

  • 50 МРП (216 тысяч тенге), если отчёта нет;

  • 100 МРП (432,5 тысяч тенге) -при повторном нарушении.

Штрафы управляющие теперь платят из своего кармана. Со счёта дома брать нельзя.

Отчёты - главный инструмент финансового контроля в каждом доме. Когда отчёты есть, вы понимаете, за что вы платите, и можете требовать результат. Если отчётов нет - деньги дома бесконтрольны.