По закону управляющие обязаны отчитываться регулярно. Если они этого не делают, им грозит штраф до 400 тысяч тенге.
Кrisha.kz разобралась, какие отчёты должны получать жильцы и как их добиться.
Как должны отчитываться КСК и ОСИ
Председатели КСК, ОСИ и управляющие компании обязаны давать два вида отчётов (ст. 46 закона "О жилищных отношениях"):
ежемесячный: до 20-го числа следующего месяца;
годовой: до 1 апреля следующего года.
Где их искать:
на доске объявлений в доме;
в домовых чатах;
в приложениях или рассылках.
Главное правило - отчёты должны быть доступны всем жильцам: на досках объявлений, в чате дома, в удобном приложении.
Как выглядят отчёты
Это не должны быть формальные отписки или ничего не говорящие цифры в чате дома. Есть типовые формы отчётов. Это документы с таблицами, перечнем услуг и точными суммами.
Что должно быть в ежемесячном отчёте:
остатки денег на счетах;
долги жильцов;
все поступления и расходы: уборка, лифты, ремонт, коммуналка, инвентарь, зарплата сотрудников КСК.
Что должно быть в годовом отчёте:
сколько собрали и потратили за год;
остатки на начало и конец года;
долги жильцов;
сравнение план/факт;
акты выполненных работ.
В конце каждого отчёта должны стоять подписи бухгалтера, председателя и совета дома.
Что делать, если отчётов нет
Если отчётов нет или присылают отписки, можно жаловаться в жилищную инспекцию. Подавать жалобу нужно через сайт e-Otinish:
Авторизуйтесь с ЭЦП.
Выберите:
- кодекс: административный;
- тип обращения: жалоба.
Укажите госорган: жилинспекция.
Опишите проблему, укажите адрес дома и название КСК/ОСИ.
Подпишите ЭЦП.
Какие штрафы грозят
С сентября 2025 года для управляющих ввели штрафы за отсутствие отчётов:
50 МРП (216 тысяч тенге), если отчёта нет;
100 МРП (432,5 тысяч тенге) -при повторном нарушении.
Штрафы управляющие теперь платят из своего кармана. Со счёта дома брать нельзя.
Отчёты - главный инструмент финансового контроля в каждом доме. Когда отчёты есть, вы понимаете, за что вы платите, и можете требовать результат. Если отчётов нет - деньги дома бесконтрольны.