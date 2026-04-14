Завтра в западных областях страны ожидается переменчивая погода с усилением ветра и возможными осадками.

По данным сайта world-weather, завтра, 15 апреля в Уральске день обещает быть самым теплым в регионе. Ожидается переменная облачность, днём столбики термометров поднимутся до +23°C, ночью опустятся до +5°C. Вероятность дождя днём составляет 40%.

В Атырау ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днём составит +19°C, ночью - около +9°C. Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 12 м/с.

В Актау будет прохладно и дождливо. Днём температура составит +11°C, ночью - +10°C. Ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 13 м/с.

В Актобе прогнозируется небольшой дождь. Дневная температура составит +19°C, а вот ночь будет прохладной - всего +2°C. Возможен сильный северо-восточный ветер.