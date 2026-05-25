В Алматы продолжается масштабная модернизация архитектурного освещения. В 2026 году городские власти намерены установить декоративную подсветку еще на 500 объектов, сообщает Mgorod News со ссылкой на ZTB.

На сегодняшний день современное освещение уже появилось на 148 зданиях и городских объектах. Работы реализуются поэтапно в соответствии с утвержденной программой.

В акимате подчеркивают, что архитектурная подсветка выполняет не только эстетическую функцию, но и играет важную роль в развитии городской среды. Она помогает выделить архитектурные особенности зданий, создает узнаваемый вечерний облик Алматы и повышает комфорт и безопасность жителей.

В рамках проекта используются современные энергоэффективные технологии и актуальные решения в области светового дизайна.

Ожидается, что новые световые инсталляции сделают облик мегаполиса более ярким и привлекательным как для туристов, так и для гостей южной столицы.