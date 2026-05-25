В Астана мать школьника заявила о нападении на ее сына после уроков. По словам женщины, инцидент произошел после окончания занятий, когда подросток вышел из класса.

По словам матери, поводом для конфликта стала фраза, которую подросток произнес в ответ на вопрос «Ты кто такой?». При этом она подчеркнула, что произошедшее нельзя считать обычной детской ссорой.

Как рассказала мать, возле школы ребенка уже его ожидала группа мальчиков. Один из подростков, подошел сзади, начал душить школьника и наносить ему удары. Остальные участники конфликта, как утверждает женщина, снимали происходящее на телефон и не позволяли другим детям вмешаться.

Женщина также сообщила, что у ее сына имеются задержки психического и речевого развития, из-за чего он сам не смог до конца понять причины агрессии в свой адрес.

«Буллинг — это не только тот, кто наносит удары. Это и те, кто наблюдает, подстрекает, снимает происходящее и молча смотрит, как толпой унижают ребенка», — написала женщина.

Она призвала родителей чаще разговаривать с детьми и объяснять им, что сила не должна проявляться через насилие и унижение других.

Ситуацию прокомментировали в полиции района Есиль. В ведомстве сообщили, что законный представитель одного из несовершеннолетних привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.