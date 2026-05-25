В силу вступили поправки МВД, которые также расширяют список номеров повышенного спроса.

В Казахстане вступили в силу поправки МВД в правила регистрации транспортных средств. Главное изменение касается порядка владения государственными регистрационными знаками: теперь бывшие в употреблении номера любого типа можно официально переоформить на близких родственников. Ранее повторно присвоить б/у знаки разрешалось только в отношении номеров повышенного спроса.

Изменения упрощают процедуру сохранения номерных знаков внутри семьи. Если ранее при смене автомобиля обычные регистрационные номера подлежали утилизации или сдаче в архив, то теперь их можно закрепить за машиной другого члена семьи при подтверждении родства.

Круг лиц, имеющих право на повторное присвоение номеров

Согласно обновленному регламенту, процедура повторного присвоения любых бывших в употреблении номеров доступна государственным органам, дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, а также их сотрудникам и членам их семей.

В отношении физических лиц передача номеров допускается между следующими родственниками:

Супругами, родителями и детьми;

Усыновителями (удочерителями) и усыновленными (удочеренными);

Полнородными и неполнородными братьями и сестрами;

Дедушками, бабушками и внуками;

Правопреемниками (наследниками) прежнего владельца.

Переоформление номеров в этих случаях производится на основании заявления прежнего собственника. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака или о праве на наследство), и оплатить государственную пошлину за выдачу дубликата.

Изменение перечня номеров повышенного спроса

Одновременно с этим ведомство расширило список автомобильных номеров повышенного спроса, за выдачу которых взимается повышенный налоговый тариф. В перечень платных комбинаций включили востребованные среди водителей симметричные и зеркальные цифровые ряды.

В обновленный список добавлены следующие комбинации:

Номера от 101 до 191 (121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191);

Номера от 202 до 292 (212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292);

Номера от 303 до 393 (313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393);

Номера от 404 до 494 (414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494);

Номера от 505 до 595 (515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595);

Номера от 606 до 696 (616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696);

Номера от 717 до 797 (727, 737, 747, 757, 767, 787, 797);

Номера от 808 до 898 (818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898);

Номера от 909 до 989 (919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989).

А также все аналогичные цифровые комбинации, если они выдаются с одинаковыми буквенными сериями.