США и Иран могут приблизиться к заключению соглашения о прекращении конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что переговоры находятся на завершающем этапе. В свою очередь госсекретарь Марко Рубио во время визита в Индию допустил, что позитивные новости могут появиться уже в ближайшее время.

При этом Трамп не стал раскрывать детали возможного соглашения. По информации портала Axios, ссылающегося на американского чиновника, обсуждается проект декларации о намерениях, который предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней.

В течение этого периода предполагается свободное судоходство через Ормузский пролив без взимания пошлин, а Иран должен убрать морские мины в этом районе. Со своей стороны США могут снять блокаду иранских портов и частично ослабить санкции, чтобы Тегеран получил возможность экспортировать нефть. Также планируется начать переговоры о разблокировке иранских активов.

В то же время иранская сторона опровергла сообщения о готовности передать США высокообогащённый уран, подчеркнув, что ядерная тема не входит в предварительные договорённости.

Как уточняет Axios, реализация всех этих шагов возможна только после заключения окончательного соглашения. Лишь в этом случае может начаться вывод американских войск из региона.