Казахстанский видеограф и блогер Дастан Мухамедрахим стал обладателем международной премии WIBA Awards 2026, победив в номинации «Лучший тревел-блогер мира».

Награждение прошло во Франции во время Каннского кинофестиваля, передает Мой Город со ссылкой на аккаунт блогера.

WIBA Awards часто называют аналогом «Оскара» в сфере digital-контента. На церемонии Дастан поднялся на сцену вместе с ведущими мировыми инфлюенсерами.

Популярность ему принесли визуально насыщенные ролики о Казахстане и других странах. В своих видео он показывает природу, города и культуру через кинематографичную съёмку с использованием дронов и профессиональных камер.

С победой блогера поздравил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. Он отметил, что эта награда стала результатом долгой и системной работы, а также значимого вклада в популяризацию Казахстана за рубежом.