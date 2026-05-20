Исследования показали, что выбор «жертвы» у этих насекомых вовсе не случайный. Они ориентируются на ряд факторов — от физиологических особенностей человека до внешних условий, включая одежду, передает Мой Город со ссылкой на Ladbible.

Одним из ключевых ориентиров является уровень выделяемого углекислого газа. Люди с более активным метаболизмом производят его больше, из-за чего становятся более заметными для комаров.

«Чем больше вы его выделяете, тем привлекательнее вы для этих членистоногих», — объяснил действие углекислого газа профессор Дэй.

Помимо этого, насекомых привлекают молочная кислота, выделяемая кожей, повышенная температура тела, а также тёмная одежда, на фоне которой человек становится более контрастным. Специалисты также отмечают, что вероятность укусов увеличивается при физических нагрузках, употреблении алкоголя, избыточном весе и во время беременности. Отдельные исследования указывают, что наиболее «привлекательной» для комаров является кровь первой группы (О).

Всего в мире насчитывается более 3500 видов комаров. Несмотря на различия, их объединяют характерные признаки — наличие крыльев, длинного хоботка и специфический писк, который часто слышен рядом с ухом.

Важно, что кровью питаются только самки. При укусе они вводят слюну под кожу, вызывая реакцию организма — выделение гистамина, что приводит к зуду, покраснению и отёку.

В большинстве случаев укусы безвредны, однако комары могут переносить опасные заболевания, включая малярию и лихорадку денге. Специалисты отмечают, что из-за изменения климата такие инфекции всё чаще фиксируются и в нетипичных для них регионах.