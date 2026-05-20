В Бостоне произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 40-летний мужчина, застрявший в эскалаторе на станции метро, передает Мой Город со ссылкой на Uniland.

По данным источников, речь идет об отце двоих детей Стивене МакКласки. Происшествие случилось 27 февраля на станции Дэвис. Мужчина потерял равновесие в нижней части эскалатора, после чего его пальто зацепилось за движущийся механизм.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, опубликованным Управлением транспорта Массачусетского залива (MBTA), в момент происшествия мимо пострадавшего прошли более десяти человек. Никто из них не предпринял попыток помочь.

Мужчина пытался освободиться самостоятельно — он старался снять застрявшее пальто, однако не смог. В какой-то момент одежда начала сдавливать ему шею, из-за чего он потерял возможность дышать.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства трагедии продолжают выясняться.

Всего спустя несколько минут после инцидента мужчина потерял сознание и упал. По данным полиции Сомервилля, к месту происшествия сотрудник метро подошел примерно через 20 минут и остановил эскалатор, однако к этому моменту пострадавший уже был зажат в нижней части механизма.

В официальном отчете указано, что Стивен МакКласки находился без сознания, с обнаженной грудью, а его одежда была плотно зажата в ступенях эскалатора. Когда работник метро прибыл на место, пульса у мужчины уже не было.

Также сообщается, что в результате трагедии часть тела, включая кожу спины, оказалась зажата в механизме. Спасателям пришлось частично демонтировать эскалатор, чтобы извлечь тело.

Сестра погибшего рассказала, что он долгие годы боролся с зависимостью, но при этом оставался человеком, который стремился заботиться о близких. Она отметила, что мужчина работал плотником и особенно гордился ролью отца для своих двух сыновей, Шейна и Стивена.

Мать погибшего заявила, что сотрудники метро, по ее мнению, не находились на местах и не смогли вовремя отреагировать на ситуацию.

Экстренные службы признали инцидент несчастным случаем и напомнили пассажирам о необходимости использовать аварийную кнопку остановки эскалатора в подобных ситуациях.

Прокуратура округа Миддлсекс продолжает расследование, а семья погибшего требует от транспортного управления Бостона официального признания ответственности за случившееся.