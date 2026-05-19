Эксперты по безопасности назвали бытовую технику, которую категорически запрещено подключать к сетевым фильтрам из-за угрозы перегрузки сети.

Желание сэкономить место на кухне и подключить все приборы к одному переносному тройнику - стандартная бытовая ошибка. Обычные бытовые удлинители просто не рассчитаны на одновременную работу нескольких тяжелых агрегатов. В лучшем случае такая экономия закончится выбитыми пробками, в худшем - оплавленной проводкой и пожаром. Мы собрали пять популярных домашних устройств, которые должны иметь прямой доступ к настенной стационарной розетке.

Холодильник: круглосуточная угроза для компрессора

Холодильник работает непрерывно, и для его стабильной эксплуатации критически важно постоянное напряжение. Переноски и дешевые китайские тройники часто дают микросбои в подаче тока, которые обычный человек даже не заметит.

Однако для сердца холодильника - его компрессора - такие скачки губительны. Нестабильное питание заставляет мотор работать на износ, что резко увеличивает счета за электроэнергию и гарантированно сокращает срок службы дорогостоящей техники.

Микроволновка: скрытый пожиратель энергии

Несмотря на скромные габариты, стандартная микроволновая печь в режиме разогрева потребляет от 0,6 до 1,5 кВт. Сетевой фильтр, в который параллельно включен, например, электрочайник, моментально перегревается от такой нагрузки. Если вы не хотите регулярно менять обуглившиеся розетки и рисковать изоляцией проводов, выделите для СВЧ-печи индивидуальное место на стене.

Стиральная машина: пиковые нагрузки на отжиме

Стиральная машина забирает колоссальный объем энергии в два момента - во время нагрева воды и при переходе на быстрый отжим. В эти минуты нагрузка на сеть достигает максимума. Тонкий провод обычного удлинителя не справится с таким током, начнет плавиться изнутри и может спровоцировать короткое замыкание прямо во время вашей стирки.

Мультиварка: сбой программ и электроники

На первый взгляд мультиварка кажется безобидной, но в режиме активной жарки или выпечки она работает как мощная электроплита. Мало того, что слабый удлинитель из-за неё начнет греться, так еще и умная начинка прибора пострадает. Из-за просадок напряжения в переноске встроенные таймеры и автоматические режимы мультиварки начинают глючить, а сама плата управления может просто сгореть.

Электроплита: главный враг домашней проводки

Современная варочная панель или духовой шкаф - это абсолютные рекордсмены по потреблению энергии, требующие от 7 до 10 кВт. Включать такую технику через переходники или стандартные удлинители - это прямая инструкция к созданию аварийной ситуации. Для электроплит строители всегда выводят отдельные силовые розетки со специальным толстым кабелем, и игнорировать это правило безопасности нельзя ни в коем случае.