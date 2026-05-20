Ежегодно в Западно-Казахстанской области за медицинской помощью после укусов клещей обращаются в среднем от 202 до 300 человек. По итогам 4 месяцев 2026 года уже зарегистрировано 42 пострадавших (за аналогичный период 2025 года - 166 человек). Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.
Клещи активизируются с марта по октябрь. Они являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как:
Туляремия
Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ)
Клещевой энцефалит
Боррелиоз (болезнь Лайма)
Возбудители инфекций могут годами сохраняться в организме клеща, представляя прямую угрозу для здоровья человека и животных.
В ведомстве отметили, что пик активности клещей приходится на раннюю весну и лето. Попадая на тело, они прикрепляются незаметно и безболезненно, так как их слюна содержит сильное обезболивающее вещество. Из-за этого укус часто обнаруживают не сразу.
Излюбленные места присасывания клещей (где кожа наиболее тонкая и нежная):
Внутренняя поверхность бедер;
Паховая область и подмышечные впадины;
Шея и зона за ушами;
У детей осмотру подлежит всё тело - от ног до головы.
Какие меры принимаются в регионе?
- Западно-Казахстанская область является эндемичной зоной по туляремии. Чтобы не допустить вспышки этой опасной инфекции, специалисты филиала "Национального центра экспертизы" по ЗКО в период с 13 по 24 апреля провели плановую дезинсекцию и дератизацию в природных очагах, - пояснили в департаменте.
Для противоклещевой обработки используются препараты, официально разрешенные к применению в Республике Казахстан. Они полностью безопасны для людей и сельскохозяйственных животных. Работа направлена на предотвращение возникновения данной особо опасной инфекции путем снижения численности клещей и грызунов.