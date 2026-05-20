В этом году пострадавших от укусов клещей с начала года в четыре раза меньше, чем в прошлом.

Ежегодно в Западно-Казахстанской области за медицинской помощью после укусов клещей обращаются в среднем от 202 до 300 человек. По итогам 4 месяцев 2026 года уже зарегистрировано 42 пострадавших (за аналогичный период 2025 года - 166 человек). Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

Клещи активизируются с марта по октябрь. Они являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как:

Туляремия

Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ)

Клещевой энцефалит

Боррелиоз (болезнь Лайма)

Возбудители инфекций могут годами сохраняться в организме клеща, представляя прямую угрозу для здоровья человека и животных.

В ведомстве отметили, что пик активности клещей приходится на раннюю весну и лето. Попадая на тело, они прикрепляются незаметно и безболезненно, так как их слюна содержит сильное обезболивающее вещество. Из-за этого укус часто обнаруживают не сразу.

Излюбленные места присасывания клещей (где кожа наиболее тонкая и нежная):

Внутренняя поверхность бедер;

Паховая область и подмышечные впадины;

Шея и зона за ушами;

У детей осмотру подлежит всё тело - от ног до головы.

Какие меры принимаются в регионе?

- Западно-Казахстанская область является эндемичной зоной по туляремии. Чтобы не допустить вспышки этой опасной инфекции, специалисты филиала "Национального центра экспертизы" по ЗКО в период с 13 по 24 апреля провели плановую дезинсекцию и дератизацию в природных очагах, - пояснили в департаменте.

Для противоклещевой обработки используются препараты, официально разрешенные к применению в Республике Казахстан. Они полностью безопасны для людей и сельскохозяйственных животных. Работа направлена на предотвращение возникновения данной особо опасной инфекции путем снижения численности клещей и грызунов.