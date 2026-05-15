Во время патрулирования побережья спасатели заметили лодку примерно в 400 метрах от берега.

Мужчину унесло в море на лодке из-за сильного ветра — его удалось спасти в акватории Каспийского моря, передает МойГород со ссылкой на МЧС РК.

На месте они оперативно направились к пострадавшему и доставили его на сушу.

Как уточнили в ведомстве, лодка не была оснащена мотором, и из-за усилившегося ветра мужчина не смог самостоятельно вернуться к берегу.

В медицинской помощи он не нуждался.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности на воде: проверять прогноз погоды перед выходом, использовать спасательные жилеты, выходить только на исправных плавсредствах и избегать выхода в море при сильном ветре и ухудшении условий.