В Швейцарии суд приговорил 43-летнего Марка Рибена к пожизненному заключению за убийство супруги — финалистки конкурса красоты “Мисс Швейцария” Кристины Йоксимович.

Дело получило широкий общественный резонанс из-за особой жестокости преступления, передает МойГород со ссылкой на Daily Mail.

Трагедия произошла в феврале 2024 года. По данным следствия, в ходе конфликта в доме под Базелем мужчина напал на 38-летнюю жену. Прокуратура установила, что он душил её, прижимая к стене, а также наносил удары руками и ногами. Суд признал действия подсудимого преднамеренным убийством с особой жестокостью.

После совершённого преступления, по материалам дела, мужчина пытался скрыть следы. Он расчленил тело в подземной прачечной, используя различные инструменты, а затем измельчил останки при помощи блендера. В связи с этим ему дополнительно вменили осквернение тела умершей.

Останки женщины впоследствии обнаружил её отец. Следствие полагает, что мотивом убийства стало желание жены развестись, против чего выступал обвиняемый. Прокуратура заявила, что преступление носило хладнокровный характер и было связано с контролем и местью.

Судебное заседание проходило под усиленными мерами безопасности, а доступ публики был ограничен из-за шокирующих деталей дела. У здания суда во время оглашения приговора собрались десятки людей.

Сам подсудимый никак не отреагировал на решение суда. Его защита настаивала на версии о чрезмерной самообороне и просила более мягкое наказание, однако суд встал на сторону обвинения.