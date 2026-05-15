Депутаты поддержали концепцию единогласно.

15 мая на совместном заседании палат Парламента депутаты одобрили в первом чтении проект закона о создании "Қазақстан Халық Кеңесі". Новый институт станет высшим консультативным органом страны, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, главная цель реформы - дать народу реальные инструменты участия в управлении государством. Новый орган не будет дублировать функции министерств или акиматов, а станет площадкой для выработки рекомендаций по внутренней политике.

- Ключевая концепция законопроекта заключается в институционализации устойчивого механизма общенационального диалога между обществом и государством. Қазақстан Халық Кеңесі выступает ключевым инструментом реализации концепции „Слышащего государства“, - подчеркнул министр.

В отличие от многих консультативных советов, Кеңес получит серьезные полномочия. Его члены смогут инициировать законопроекты и даже вносить предложения о проведении общенациональных референдумов. При этом рекомендации органа будут обязательны для рассмотрения государственными органами.

Структура нового института включает в себя Сессию (высший орган), постоянный коллегиальный орган - Төралқа, а также отраслевые комитеты и Секретариат.

Формировать "Қазақстан Халық Кеңесі" планируют по принципу сбалансированного представительства. В состав войдут по 42 представителя от трех ключевых групп: этнокультурных объединений, гражданского сектора (НПО) и местных представительных органов (маслихатов и общественных советов).

- Такой подход обеспечивает учет различных общественных интересов и формирование консолидированной позиции. Одновременно устанавливаются требования к членам, включая наличие опыта общественной деятельности, - отметил Ерлан Сарсембаев.

Членов совета и его председателя будут избирать сроком на четыре года. При этом один человек не сможет возглавлять Кеңес более двух раз.

Важной деталью законопроекта является упразднение прежних институтов. С принятием нового Конституционного закона ныне действующий закон "Об Ассамблее народа Казахстана" утратит свою силу. Кроме того, новый орган возьмет на себя организацию Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Депутаты поддержали концепцию единогласно. Впереди у законопроекта второе чтение и обсуждение деталей работы комитетов и комиссий нового органа.