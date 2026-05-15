В Илийском районе Алматинской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, ставшего жертвой жестокого избиения [10 мая]. Инцидент произошел в поселке Боралдай на территории кафе «Эдельвейс», сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал “Криминальный Казахстан”.

По версии родственников погибшего по имени Бахром, между ним и его приятелем вспыхнул конфликт из-за распределения выручки заведения в размере 70 тысяч тенге. Семья утверждает, что в период с 20:18 до 21:04 молодого человека жестоко избили, нанеся ему смертельный удар тупым предметом по голове. Предварительная судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у погибшего разрыв селезетки и обильное внутреннее кровотечение.

Близкие Бахрома также заявляют о возможной попытке сокрытия улик: по их словам, до приезда медиков на месте происшествия тщательно замыли следы крови, а самого пострадавшего переодели в чистую одежду. Экстренные службы были вызваны лишь в 21:04. Мужчину доставили в больницу, однако врачи смогли лишь констатировать его смерть.

В свою очередь, двое фигурантов дела отрицают причастность к преступлению и настаивают на версии несчастного случая, утверждая, что парень «просто упал». В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту гибели человека начато досудебное расследование, устанавливаются все детали произошедшего.

