В Актау под колёсами служебного автомобиля полиции погиб полуторагодовалый ребенок. Трагедия произошла 13 мая во дворе жилого дома, когда машина совершала маневр, сообщает телеканал КТК. От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда медиков.

По предварительным данным, ребенок играл на площадке под присмотром отца. В какой-то момент мальчик оказался на проезжей части дворовой территории именно в тот момент, когда полицейский автомобиль начал движение задним ходом.

Момент наезда видел один из местных жителей, находившийся в это время на улице.

- Я видел: вот здесь был ребёнок, резко подъехала полицейская машина и дала задний ход. В этот момент и наехала. Я закричал: „Ойбай!“ Я вот здесь сидел, на скамейке. Потом он отогнал машину вон туда. Потом пришёл отец, он в том подъезде живёт. Подхватил ребёнка и унёс, - вспоминает очевидец Оразбай Сапарбаев.

За рулём спецтранспорта находился действующий сотрудник полиции. Сразу после ЧП он прошёл медицинское освидетельствование: экспертиза показала, что водитель был трезв, следов психотропных веществ в крови не обнаружено. В настоящее время сотрудник помещен в следственный изолятор.

В ведомстве заявили, что по факту гибели несовершеннолетнего начата экстренная проверка.

- В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Департамент полиции Мангистауской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего ребёнка. Руководство департамента взяло данное происшествие на особый контроль, - прокомментировали в пресс-службе регионального ДП.

