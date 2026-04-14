ДТП произошло 14 апреля 2026 в 12:25 часов по улице Айтиева на нерегулируемом пешеходном переходе, напротив кафе "Маки-Маки".

ПО данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель грузового ЗИЛ, ехал со стороны проспекта Абая в сторону центрального рынка, и на "зебре" сбил 20-летнюю девушку. В результате ДТП пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливают стражи порядка.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пообещали позже сообщить о состоянии девушки.