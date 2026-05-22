Пожар произошёл в ночь на 22 мая по улице Сатпаева. На место происшествия пожарные подразделения прибыли по повышенному рангу вызова, сообщили в МЧС.

К моменту приезда экстренных служб крыша здания горела открытым пламенем.

- Силами МЧС эвакуировано 50 человек, из них 12 детей. Для жильцов на базе специального пожарного автомобиля был организован пункт обогрева.

Пожар ликвидирован на площади 290 кв.м.

В тушении участвовали более 70 человек и около 30 единиц техники ДЧС, МИО и ДП. Пострадавших нет. Причина устанавливается, - говорится в сообщении.