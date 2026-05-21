В Алматы распространилась информация о смерти известного блогера Сауле Ермахановой во время пластической операции, передает Мой Город.

По имеющимся данным, операция проводилась в клинике Smart Beauty Clinic. Предварительно сообщается, что блогер скончалась во время вмешательства от сердечного приступа, однако в некоторых версиях говорится, что трагедия могла произойти еще до начала операции.

В кратком сообщении, поступившем на канал HALYQSTAN, отмечаются противоречивые сведения об инциденте:

"Клиника, где скончалась пациентка, закрыта, но система онлайн записи еще доступна", — говорится в сообщении.

Известный продюсер Гульзира Айдарбекова подтвердила смерть блогера, отметив, что покойная была для нее как младшая сестра, однако точную причину не уточнила.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а в отношении клиники начата проверка.

Официальные органы и представители клиники пока не предоставили подробных комментариев по ситуации.