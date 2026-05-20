Малыша поместили в дом ребёнка.

19-летняя девушка заключила "липовый" договор на восьмом месяце беременности и отдала новорожденного чужой семье за деньги.

В прокуратуре Астаны рассказали шокирующие подробности уголовного дела о торговле детьми. Молодая жительница столицы решила заработать на собственном ребёнке и нашла через посредников бездетную супружескую пару. Чтобы провернуть сделку, они заключили фиктивный договор о суррогатном материнстве. Правда, сделали это всего за месяц до родов - на восьмом месяце беременности.

Сразу после рождения младенца передали "покупателям", но вмешались правоохранительные органы.

Суд над горе-матерью и её пособниками состоялся ещё в мае прошлого года. Всех их признали виновными по статье 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними" и приговорили к 8 годам лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

Сам малыш сейчас находится в безопасности - его поместили в специализированное учреждение для несовершеннолетних. На этом точка в истории не была поставлена: Дом ребёнка подал иск в суд, и биологическую мать официально лишили родительских прав.

В прокуратуре ещё раз строго напомнили: любые незаконные сделки, связанные с детьми, караются реальными тюремными сроками и находятся на особом контроле силовиков.