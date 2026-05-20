Президент Казахстана утвердил изменения в закон об ответственном обращении с животными.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщила пресс-служба Акорды. Нововведения значительно усиливают контроль за размножением, содержанием и выгулом домашних питомцев по всей стране.

В ходе работы над законопроектом Мажилис изначально предлагал сохранить гуманный подход только в отношении бродячих кошек. Бездомных собак планировалось содержать в приютах не менее 5 дней, а имеющих признаки домашних - до 60 дней. При этом за местными маслихатами сохранялось право увеличивать эти сроки.

Однако при рассмотрении документа Сенат внес в него принципиальные изменения, полностью исключив применение эвтаназии для регулирования численности животных. Согласно подписанному закону, умерщвление бродячих собак и кошек допускается только в исключительных случаях - при неизлечимых заболеваниях и критических страданиях животного. Проводить процедуру разрешено исключительно гуманными методами и только по официальному заключению ветеринара.

Кроме того, документ вводит обязательную идентификацию как единый способ учета всех питомцев. Депутаты Мажилиса согласились с поправками коллег из Сената: в ходе финального голосования изменения поддержали 86 парламентариев из 90.