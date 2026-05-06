Депутаты Мажилиса поддержали изменения, внесенные коллегами из верхней палаты парламента в закон по вопросам ответственного обращения с животными. Ключевым моментом стало смягчение нормы о немедленном уничтожении отловленных собак. Ранее предлагалось подвергать бродячих животных эвтаназии всего через пять дней после поимки, однако Сенат исключил обязательное требование об умерщвлении в такой короткий срок.

С докладом по поправкам выступил депутат Ерболат Сатыбалды.

- Комитет по вопросам экологии и природопользованию предлагает согласиться с поправками, внесенными Сенатом Парламента Республики Казахстан в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ответственного обращения с животными", - заявил он.

Что именно изменили в законе

Несмотря на то что концепция документа осталась прежней, сенаторы внесли ряд принципиальных корректировок. В частности, было уточнено само понятие "бродячие животные": теперь основным критерием считается отсутствие владельца, а не отсутствие микрочипа.

Кроме того, поправки Сената направлены на:

Дополнение нормы о возможности эвтаназии только по заключению ветеринара в случае критического ухудшения здоровья и качества жизни животного.

Передачу маслихатам полномочий по определению порядка и сроков регулирования численности бродячих собак (кошки под это регулирование не подпадают).

Исключение полномочий районных акиматов по разработке правил содержания животных и установлению санитарных зон.

Позиция депутатов и общественности

Законопроект вызвал серьезные споры в обществе: казахстанцы активно выступали против жестких сроков эвтаназии и даже запускали петицию в защиту животных. Несмотря на внесение гуманитарных правок, основная стратегия по контролю популяции осталась неизменной.

- Концепция закона не меняется. Модель безвозвратного отлова бродячих собак остается и поддержана Сенатом, - подчеркнул Ерболат Сатыбалды.

Напомним, на прошлой неделе Сенат вернул документ в Мажилис, отказавшись поддерживать первоначальную редакцию, которая предусматривала уничтожение собак спустя пять суток после отлова. Теперь, после согласия мажилисменов с правками, закон считается принятым Парламентом и направляется на подпись Президенту.