МВД Казахстана усилило меры по борьбе с международными наркосетями, в деятельность которых вовлекаются иностранные граждане. По информации портала polisia.kz, за первые четыре месяца 2026 года в стране задержано 76 иностранцев за совершение наркопреступлений. Среди задержанных - 23 человека, подозреваемых в сбыте, и 29 участников контрабандных схем.

Один из фактов зафиксирован в Актау, где полицейские задержали 21-летнюю гражданку приграничного государства. По версии следствия, девушка занималась распространением запрещенных веществ через систему "закладок". В ходе операции у неё изъяли 30 граммов мефедрона, не допустив попадания синтетического наркотика в оборот.

Аналогичные задержания прошли и в других городах:

В Астане у 32-летнего гражданина одной из европейских стран изъято 1,5 кг синтетических и каннабисных наркотиков.

В Алматы задержан 44-летний выходец из Восточной Европы с 1,2 кг психотропного вещества "A-PVP".

В Караганде ликвидирована работа нарколаборатории, которую дистанционно курировал иностранец, находившийся в международном розыске.

Заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов подчеркнул, что борьба с наркобизнесом ведется в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами.