В Мангистауской области полицейские задержали сразу нескольких подозреваемых по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

В Актау, в населённом пункте Приозёрный, полицейские остановили Lada. За рулём находился 44-летний мужчина. Во время проверки у него обнаружили полимерный пакет с веществом белого цвета, предположительно наркотическим. Также из машины изъяли мобильный телефон и аэрозольный баллончик.

По предварительным данным, задержанный может быть причастен к нанесению граффити с рекламой наркотических веществ. Медицинское освидетельствование показало наличие следов наркотиков в его организме. В отношении мужчины составили административный протокол и направили материалы в суд.

По этому факту начато досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами без цели сбыта".

Ещё одно задержание прошло в селе Акшукыр Тупкараганского района. Там стражи порядка задержали двоих граждан, которых подозревают в хранении и распространении синтетических наркотиков через так называемые закладки.

При личном досмотре у одного из них нашли 120 свёртков с мефедроном. Во время обыска в съёмной квартире, где временно проживали подозреваемые, полицейские изъяли ещё 107 свёртков, пакеты с синтетическими веществами, электронные весы, изоленту и упаковочный материал. По данным экспертизы, общий вес изъятых наркотиков превысил 200 граммов.

Следствие считает, что задержанные приехали в Мангистаускую область из другого региона и распространяли наркотики через интернет-мессенджер под руководством организатора наркомагазина.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.