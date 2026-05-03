Рестораны побили восьмилетний рекорд, а кафе 10-летний.

По данным аналитиков Data Hub, в первом квартале 2026 года в Казахстане открыли 15 ресторанов. За последние семь лет это хороший результат. Если сравнить с январем и мартом прошлого года, то показатель вырос на половину.

Общее число посадочных мест ресторанов более четырех тысяч. Однако посчитать сколько мест в одном ресторане невозможно, статистика указывает свежепостроенные и реконструированные объекты. Опять же это максимум за последние восемь лет. Поэтому аналитики считают, что ресторанный бум продолжается.

Общая фактическая стоимость посадочных мест сложилась в сумму 9,5 миллиарда тенге, примерно 2,2 миллиона за одно место. Среди восьми регионов, где открылись заведения самым дорогим посадочным местом являются рестораны в Восточном Казахстане (8 млн тенге в среднем за одно место) и Туркестанской области (7,9 млн тенге) .

При этом лидером по количеству посадочных мест выступают Жамбылская, Алматинская и Атырауская области. Из крупных городов в гонке участвует Шымкент. Там было введено 400 тысяч мест.

Аналитики отмечают, что вместе с ресторанами в стране активно открываются кафе. В январе и марте построили 21 такое заведение. Общее число посадочных мест составило 2,5 тысячи. Таким образом, и тут побили 10-летний рекорд.



