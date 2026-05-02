На рынке жилья Казахстана планируется повышение порогов достаточности пенсионных и ужесточаются условия ипотечного кредитования.

Известно, что около трети сделок проходит в ипотеку, а примерно 80% изъятий пенсионных накоплений направлялись на жильё. Возникают вопросы: замедлится ли рынок, возможен ли спад по сделкам и что вообще будет дальше? Krisha.kz разобрали это с экспертами.

Что будет со спросом

Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана (АЗК)

- Повышение порогов достаточности и ужесточение кредитования сократят платёжеспособный спрос, особенно в массовом сегменте. Но это не долгосрочное падение, а временная перестройка рынка, циклическое охлаждение. Спрос не исчезнет, он временно уйдёт в ожидание или трансформируется в альтернативные формы (накопления, аренда, рассрочки). Повышение порогов достаточности - это не запрет на покупку жилья, это сигнал рынку: пора переходить от спекулятивного спроса к осознанному. Мы наблюдали подобные циклы в 2014–2015 годах: рынок адаптировался, и покупатели вернулись.

Имран Османов, руководитель направления оффлайн-продаж недвижимости Krisha.kz

- Ипотека формирует более 30% рынка, в Алматы и Астане - до 40-50% сделок. Пенсионные изъятия также сильно поддерживали спрос. Сейчас будет не остановка рынка, а снижение активности. Вернёмся к более спокойному уровню, как во второй половине 2022 года: примерно 25-30 тысяч сделок в месяц. Люди продолжат покупать, но медленнее.

Вывод экспертов: резкого обвала не будет, но сделок станет меньше.

Остановится ли рынок и упадут ли цены на жильё

По мнению Имрана Османова, рынок входит в фазу охлаждения и стабилизации. Снижение активности будет постепенным.

Почти половина сделок сейчас - это новостройки, купленные один-два года назад на этапе строительства. Они продолжают выходить на рынок и поддерживают статистику.

Резкого падения цен тоже не ожидается. Продавцы не будут массово снижать стоимость, если нет срочной продажи. Многие просто подождут.

Покупатели станут осторожнее: будут дольше сравнивать и считать.

В АЗК также считают, что жилищный рынок перейдёт в более спокойную фазу с пониженной ликвидностью:

сделок станет меньше;

сроки продажи увеличатся;

девелоперы сократят новые проекты;

конкуренция за покупателя вырастет.

Возможны снижения в отдельных сегментах, например в проектах с завышенной ценой или слабой локацией, но системного кризиса не будет.

Рынок уже адаптируется, включая переход на эскроу-механизмы и усиление контроля.

Виктория Тен, вице-президент АЗК

- Жилищный рынок невозможно "выключить" - это базовая потребность людей. Даже в самые сложные периоды мы видели, что застройщики и покупатели находят решения: рассрочки, совместные программы с банками, гибкие условия. Рынок замедляется, но не останавливается. Сегодня важно, чтобы отрасль использовала этот период для повышения качества проектов и укрепления доверия покупателей.

Что поддержит рынок жилья

Имран Османов считает, что важную роль начнут играть альтернативные схемы покупки. Будет расти число обменных сделок: продажа двушки ради трёшки, переезд в другой район с доплатой, сделки под залог уже имеющегося жилья.

Отдельную роль сыграют совместные продукты банков и застройщиков. Уже появляются модели, где в ипотеку можно включить не только квартиру, но и ремонт, мебель, отделку.

Почему охлаждение рынка даже полезно

Эксперт Krisha.kz отметил, что рост рынка в последние годы ускорили программы "7-20-25", "Баспана Хит" и массовые пенсионные изъятия.

Они не только поддержали спрос, но и разогнали цены на 50-60%, а в отдельных сегментах даже на 100%.

- Охлаждение возвращает рынок к более здоровому состоянию, где решение о покупке принимается не на эмоциях, а на реальной финансовой возможности. При этом дефицит жилья в стране никуда не исчез. Ежегодного ввода жилья всё равно недостаточно, чтобы закрыть существующий спрос. Это значит, что полного схлопывания рынка не будет. Спрос просто станет более осторожным и избирательным, - подытожил Имран Османов.

Роль банков и застройщиков

По мнению спикеров АЗК, поддержка рынка будет складываться из нескольких инструментов:

Усилится роль Отбасы банка. Его накопительная модель становится очень востребованной.

Коммерческие банки будут развивать новые форматы: гибридную ипотеку, субсидированные ставки с застройщиками.

Вырастет роль рассрочек от застройщиков, особенно на этапе строительства.

Ерден Есенкелді, аналитик АЗК

- По нашим наблюдениям, девелоперские рассрочки перестали быть вспомогательным инструментом. Сегодня это один из ключевых каналов продаж на первичном рынке. В условиях ужесточения ипотечного кредитования именно способность застройщиков предлагать гибкие финансовые схемы будет определять их конкурентоспособность.

Эксперты АЗК добавили, что растёт тенденция осознанного подхода к покупке жилья через накопления. Это оздоровит рынок в долгосрочной перспективе.

Итоги

Рынок жилья Казахстана входит в фазу перестройки.

Ожидается краткосрочное снижение активности. Сделок станет меньше, покупатели - осторожнее, а решения будут приниматься дольше.

Системного кризиса не будет. Спрос на жильё в Казахстане остаётся высоким. Его поддерживают демография, урбанизация и дефицит качественного жилья.

Главное изменение - не исчезновение спроса, а трансформация.

Рынок жилья уходит от быстрой ипотеки в сторону накопительных моделей, гибридных ипотечных продуктов и рассрочек.