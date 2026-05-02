Батыс Қазақстан облысында 286 адам цифрлық сауаттылықты меңгерді. Бұл туралы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы хабарлады. Оқыту курстары наурыз айында басталған. Оқыту басталғанда бірден 162 адам электронды порталды қолданудың қыр-сырын меңгерген.
- Практикалық оқыту барысында қатысушылар электрондық цифрлық қолтаңба алу, тұрғылықты жері бойынша тіркелу, соттылығы бар-жоғы туралы анықтама алу сияқты қызметтерді қалай рәсімдеу керектігін үйреніп, оларды бірден өз беттерінше жасап көреді. Мұндай формат әсіресе ересектер мен зейнет жасындағы адамдар үшін қолайлы - олар цифрлық қызметтерді асықпай, түсінікті түрде меңгере алады, -деп хабарлады «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы.
Цифрлық сауаттылыққа үйрететін курстар тегін өтеді. Оған жазылудың қажеті жоқ. Тек бейсенбі күні Орал қаласы, Исатай-Махамбет көшесі, 84 мекенжайында орналасқан халыққа қызмет көрсететін орталығына барсаңыз болғаны. Оқу сағат 15:00-ден -17:00-ге дейін өтеді.
Ал, аудандық бөлімдерде мамандар бекітілген кестеге сәйкес мекемелерге барып оқытады екен.