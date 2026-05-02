В Западно-Казахстанской области задержали водителя с десятками нарушений и крупными долгами по штрафам.

Автомобиль Toyota Alphard остановили во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". Машину выявили с помощью системы автоматической фиксации нарушений.

Как сообщили в полиции, за водителем числится 31 нарушение скоростного режима. Кроме того, он не оплатил штрафы на сумму свыше 800 тысяч тенге.

- В отношении водителя составлены административные протоколы, автомобиль водворён на специализированную штрафстоянку, - рассказал заместитель командира батальона патрульной полиции области Константин Недопекин.

В департаменте полиции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения и своевременная оплата штрафов — это не только обязанность, но и вопрос безопасности всех участников дороги.