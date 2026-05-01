Синоптики прогнозируют погоду без осадков.

Жителей западных регионов Казахстана в предстоящую субботу, 2 мая, ожидают контрастные погодные условия. Согласно оперативным данным сервиса Gismeteo, весна продолжает испытывать регионы на прочность, предлагая как умеренное тепло, так и облачные прояснения.

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях метеорологи прогнозируют схожую картину. В субботу столбики термометров будут колебаться в пределах +6...+15 градусов. Небо преимущественно затянуто облаками, существенных осадков не ожидается, однако день обещает быть довольно прохладным.

В Атырауской области погода порадует любителей тепла. Здесь синоптики обещают более комфортные показатели — воздух прогреется до +22 градусов. Умеренный ветер и переменная облачность создадут идеальные условия для отдыха на свежем воздухе.

В Мангистауской области 2 мая сохранится умеренно теплая погода. Температурный фон будет держаться на отметках +18...+20 градусов. Легкий южный ветер добавит комфорта, а солнечные прояснения позволят горожанам приятно провести первый майский выходной.