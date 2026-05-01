В регионе активно развивается направление онкоурологии, которое ранее было ограничено из-за нехватки узких специалистов.

В Атырауской области стали доступны практически все виды онкоурологических операций. К ним относятся хирургическое лечение опухолей почек, операции при раке мочевого пузыря, лечение новообразований предстательной железы, реконструктивные и органосохраняющие вмешательства, а также малоинвазивные хирургические процедуры с применением современных технологий.

Онкоуролог Даврон Ирисматов отметил, что если раньше многим жителям приходилось выезжать в другие города для проведения операций, то теперь лечение доступно на месте. Это особенно важно для обеспечения качественного послеоперационного наблюдения у одного и того же врача.

- Сегодня была проведена лапароскопическая резекция левой почки. Особенность случая в том, что опухоль у пациента расположена в центре почки и растёт внутрь, а не наружу. Обычно при такой локализации показано полное удаление органа, однако мы постараемся сохранить почку, удалив только опухоль, - рассказал Даврон Ирисматов.

По словам директора Атырауского онкологического диспансера Эльмиры Сапаровой, одной из главных проблем остаётся поздняя обращаемость пациентов, поскольку на ранних стадиях заболевание часто протекает бессимптомно.

- Чтобы изменить ситуацию, врачи проводят выездные обследования в отдалённых районах и организуют "Дни открытых дверей" по субботам, где каждый может получить консультацию бесплатно и без направления. Специалисты также активно ведут разъяснительную работу в социальных сетях, рассказывая о важности регулярных обследований и первых симптомах заболеваний, - отметила Эльмира Сапарова.

По итогам первых трёх месяцев этого года показатель онкологической заболеваемости в Атырауской области составил 136,8 на 100 тысяч населения (245 случаев), что на 13,7% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (120,3 на 100 тысяч, 214 случаев).