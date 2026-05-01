Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником, передает Ак орда.
По словам президента, этот день символизирует непреходящие ценности нашего общества: солидарность и сплоченность, толерантность и уважение, патриотизм и любовь к родной земле.
-Волею судеб Казахстан объединил под своим священным Шаныраком людей разных этносов, ставших одной большой семьей. Это наше достояние. «Согласие – бесценное счастье» («Татулық – таусылмас бақыт»), – так издревле гласит народная мудрость. Важно, чтобы традиции миролюбия, сострадания, взаимопомощи оставались неотъемлемой частью национального менталитета нашего единого народа.
Мы разные, но мы едины. Формула «Единство в многообразии» емко отражает саму суть государственной политики и повседневного бытия казахстанцев. Поэтому в преамбуле новой Конституции четко сформулированы такие принципы, как единство, солидарность, межэтническая и межконфессиональная гармония, - говорится в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.
По словам главы государства, это осознанный выбор наших граждан, желающих жить и работать в справедливом, стабильном, благополучном обществе, где каждый человек имеет равные права и возможности. И гарантия этому – концепция «Закон и Порядок», ставшая фундаментом масштабной модернизации страны.
-Сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему – созидательная сила патриотизма и неисчерпаемый жизненный ресурс народа Казахстана. Убежден, вместе мы сможем достигнуть новых высот по пути к прогрессу.
Желаю всем вам, дорогие соотечественники, крепкого здоровья, счастья и благополучия! - сказал президент.