К посадке приступят, когда наступит благоприятная погода.

По данным городского акимата, в 2026 году систему автополива планируют установить в четырех местах: на площади Батыр қыздар вдоль улицы Мөңкеұлы, на арбате по улице Д. Нурпеисовой, на проспекте Назарбаева на пересечении с улицей Д. Нурпеисовой и на площади Первого Президента. Сейчас на этих участках также ведутся работы по подготовке к посеву газона.

Работы будет выполнять местная компания ТОО «ДокаСтройКом». В настоящее время специалисты подготавливают почву, а при благоприятной погоде с начала мая приступят к посадке газона.

Напомним, что на 2025-2026 годы на уход и посадку многолетних и однолетних растений из бюджета выделили 810 миллионов тенге. Всего в Уральске 44 цветника общей площадью 28 тысяч квадратных метров.