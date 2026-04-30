Популярные методы продуктивности могут незаметно разрушать нейронные связи. Профессор нейронауки объяснил, почему самокритика и многозадачность - это путь к деградации мозга, и как вовремя остановиться.

Стремление успеть всё и сразу часто приводит к обратному эффекту: мозг начинает работать в режиме выживания, теряя способность к концентрации. Как рассказал CNBC нейробиолог с 20-летним стажем Алекс Корб, для сохранения здоровья мозга критически важно не "нагружать" себя новыми задачами, а избавиться от деструктивных повседневных привычек.

Иллюзия "допинга" и реальный вред

Одной из самых коварных привычек эксперт считает жесткую самокритику. С точки зрения нейробиологии, она вызывает всплеск гормонов стресса. Это дает кратковременный прилив сил, но в долгосрочной перспективе буквально "выжигает" нейромедиаторы радости, такие как серотонин и окситоцин. Чтобы избежать выгорания, ученый советует фокусироваться на желаемом результате, а не на страхе неудачи.

Почему "умный" контроль мешает отдыху

Парадоксально, но даже забота о здоровье может вредить. Корб рекомендует отказаться от фанатичного отслеживания фаз сна через гаджеты. Избыток данных о вещах, которые мы не контролируем напрямую, только усиливает тревожность. Для глубокого восстановления мозга эксперт советует заменить мониторы часов на утренний солнечный свет и стабильный график отхода ко сну.

Гигиена внимания

Многозадачность - еще один "тихий убийца" продуктивности. Постоянное переключение между окнами браузера и мессенджерами создает дофаминовую ловушку. Префронтальная кора мозга переутомляется, что ведет к глупым ошибкам и умственному истощению. Решение простое: разбивать работу на блоки и заниматься только одним делом за раз, не давая мозгу "распыляться".