По итогам 2025 года догоспитальная смертность немного снизилась — на 0,2% по сравнению с 2024 годом.

По данным министерства здравоохранения РК, в 2025 году служба скорой помощи выполнила более 8 миллионов вызовов. За первые три месяца 2026 года было около 1,8 миллиона вызовов.

В стране работают 20 самостоятельных станций скорой помощи, 93 городские подстанции и 189 районных отделений. Они обеспечивают круглосуточную и быструю помощь людям. В одну смену по стране выходит 1 652 бригады скорой помощи. Из них 16% — врачебные, а 84% — фельдшерские.

По итогам 2025 года догоспитальная смертность немного снизилась — на 0,2% по сравнению с 2024 годом. Также показатель успешной реанимации вырос на 7,9%.