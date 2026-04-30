В Казахстане госслужащих будут проверять на наркотики

В Казахстане планируют ввести проверки госслужащих на употребление наркотических и психотропных веществ. Соответствующая норма закреплена в новом законе о государственной службе, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал ZTB.

Обязательное медицинское освидетельствование в первую очередь коснётся руководителей — сотрудников, имеющих подчинённых. При этом проверки могут распространяться и на других работников, особенно если их деятельность связана с государственной тайной или высокой степенью ответственности.

Предполагается, что такие проверки будут проводиться на регулярной основе, в том числе ежегодно. Конкретные правила и порядок их проведения определит уполномоченный орган.

Власти отмечают, что нововведение направлено на профилактику и повышение доверия к государственной службе. Закон уже рассмотрен и одобрен сенатом.