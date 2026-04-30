В 2026 году выплата на погребение составляет 151 375 тенге.

Утрата близкого человека - это всегда тяжелое испытание, сопряженное не только с эмоциональными переживаниями, но и с непредвиденными расходами. В Казахстане предусмотрена государственная поддержка, которая помогает частично компенсировать затраты на организацию похорон. В "Правительстве для граждан" рассказали, как получить выплату на погребение.

Кто имеет право на выплату?

Выплата на погребение - это единовременная сумма, которую получает человек, фактически осуществивший захоронение.

Размер выплаты в 2026 году

Сумма выплаты привязана к Месячному расчетному показателю (МРП), который ежегодно меняется. В 2026 году размер выплаты составляет 35 МРП или 151 373 тенге - при смерти получателей пенсионных выплат по возрасту, базовой пенсионной выплаты или государственных социальных пособий.

Источник выплаты зависит от статуса умершего:

Из госбюджета: если человек был пенсионером, получателем государственных пособий или спецпособий.

Из ЕНПФ: если у умершего были пенсионные накопления.

Как оформить выплату: