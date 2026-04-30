Утрата близкого человека - это всегда тяжелое испытание, сопряженное не только с эмоциональными переживаниями, но и с непредвиденными расходами. В Казахстане предусмотрена государственная поддержка, которая помогает частично компенсировать затраты на организацию похорон. В "Правительстве для граждан" рассказали, как получить выплату на погребение.
Кто имеет право на выплату?
Выплата на погребение - это единовременная сумма, которую получает человек, фактически осуществивший захоронение.
Размер выплаты в 2026 году
Сумма выплаты привязана к Месячному расчетному показателю (МРП), который ежегодно меняется. В 2026 году размер выплаты составляет 35 МРП или 151 373 тенге - при смерти получателей пенсионных выплат по возрасту, базовой пенсионной выплаты или государственных социальных пособий.
Источник выплаты зависит от статуса умершего:
Из госбюджета: если человек был пенсионером, получателем государственных пособий или спецпособий.
Из ЕНПФ: если у умершего были пенсионные накопления.
Как оформить выплату:
Проактивный формат (обращение в ЕПНФ);
Онлайн через портал eGov.kz;
Через ЦОН.